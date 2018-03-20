В городе Куртамыш в Курганской области накануне вечером перевернулся автомобиль «Газель». По словам водителя грузовика, на его пути неожиданного возникло препятствие в виде мягкого кресла.
«На выезде из Куртамыша кто-то выронил домашнее кресло, прямо на полосе движения. Было темно, и кресло темное, в последний момент увидел. Вот результат!» — написал в группе «Инцидент | Курган» во «ВКонтакте» Максим Антипин и поделился фотографиями с места происшествия. Он также уточнил, что из-за аварии получил перелом плеча, и попросил откликнуться владельца предмета мебели.
В ГИБДД по Курганской области «URA.RU» подтвердили информацию об аварии, однако о том, что ее причиной стало препятствие на дороге, данных нет. «По предварительной информации, 29-летний житель Кургана не справился с управлением и допустил съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства. Автомобилю причинены механические повреждения, водителю оказана медицинская помощь», — пояснили в отделе пропаганды Госавтоинспекции.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане автобус из-за гололеда разгромил остановку.