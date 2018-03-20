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Главные новости Курганской области
11:50  20 марта 2018 0

В Кургане автобус разгромил новую остановку. ФОТО

Водитель не справился с управлением из-за гололедаФото: «Типичный Курган», «ВКонтакте»

В Кургане автобус ПАЗ, двигавшийся по маршруту №308, въехал в остановочный комплекс около железнодорожного вокзала. Фото происшествия очевидцы разместили в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте».

В отделе пропаганды ГИБДД по Кургану «URA.RU» уточнили, что авария произошла около 9:45 утра, пострадавших нет. «Водитель не справился с управлением на скользкой дороге», — добавили в Госавтоинспекции. На снимках видно, что при столкновении сильно повредился остановочный комплекс: он накренился, вылетела одна из стеклянных стенок. Отметим, что новую остановку из «антивандального» стекла установили летом в рамках реконструкции привокзальной площади.

Остановочный комплекс обновили минувшим летом

19 марта в Зауралье прошли сильные снегопады. Из-за этого значительно ухудшились дорожные условия: в области даже пришлось отменить междугородние автобусные рейсы. В столице региона, по сообщению городской администрации, на чистку улиц накануне вышли четыре колонны уборочных машин. Ожидается, что осадки сверх нормы будут выпадать в Кургане до начала апреля.

Вера Чернышева
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