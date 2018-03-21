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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Москвы
08:48  21 марта 2018 0

США признали уязвимость перед российским гиперзвуковым оружием

Пентагон, пентагон, пентагон сша, штаб квартира министерства обороны сша
Единственной защитой является «угроза ядерного возмездия»Фото: wikimedia.org/David B. Gleason

Председатель Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что у Соединенных Штатов нет защиты от нового российского и китайского гиперзвукового оружия. Об этом он сообщил во время выступления в комитете сената США по вооруженным силам.

По словам Хайтена, в Вашингтоне «видели, как Россия и Китай испытывают сверхзвуковые возможности». «У нас нет никакой защиты, которая могла бы противостоять применению такого оружия против нас», — цитирует RT слова Хайтена. По его мнению, единственной защитой от гиперзвукового вооружения является «угроза ядерного возмездия».

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новейшем гиперзвуковом стратегическом комплексе «Авангард». Позже Министерство обороны РФ заключило контракт на серийные поставки данного вооружения, напоминает «Национальная служба новостей». Об этом заявил заместитель главы оборонного ведомства Юрий Борисов.

Иван Шестак
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