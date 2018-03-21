США признали уязвимость перед российским гиперзвуковым оружием

08:48 21 марта 2018 0

Единственной защитой является «угроза ядерного возмездия» Фото: wikimedia.org/David B. Gleason

Председатель Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что у Соединенных Штатов нет защиты от нового российского и китайского гиперзвукового оружия. Об этом он сообщил во время выступления в комитете сената США по вооруженным силам.

По словам Хайтена, в Вашингтоне «видели, как Россия и Китай испытывают сверхзвуковые возможности». «У нас нет никакой защиты, которая могла бы противостоять применению такого оружия против нас», — цитирует RT слова Хайтена. По его мнению, единственной защитой от гиперзвукового вооружения является «угроза ядерного возмездия».

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новейшем гиперзвуковом стратегическом комплексе «Авангард». Позже Министерство обороны РФ заключило контракт на серийные поставки данного вооружения, напоминает «Национальная служба новостей». Об этом заявил заместитель главы оборонного ведомства Юрий Борисов.