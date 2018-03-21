Дочь примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина — Лиза, а также дочка кремлевского представителя Дмитрия Пескова и фигуристки Татьяны Навки участвовали в детском показе мод Валентина Юдашкина. Знаменитые мамы похвастались дефиле своих крошек.
На видео Лиза Галкина выходит на финал показа. Девочка шествует по подиуму в платье невесты. Четырехлетняя модель периодически замирает под прицелом фотокамер.«Молодец Лизанька», — подписала ролик в Instagram Алла Пугачева. Фанаты певицы разделили восторг. «Супер-модель по-русски, «Обаяшка!», «Это просто чудо, а не ребенок!», «Первая красавица России будет, Анжалина будет отдыхать», «Какая куколка, просто сказка!», — заметили подписчики.
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка показала в Instagram выход на подиум своей трехлетней дочурки. Надя в красном платье с большим плюшевым медведем бодро шагает по белой дорожке и машет зрителям. «Моя прекрасная модель на показе новой детской коллекции», — подписала гордая мама. Пользователи по-разному оценили дефиле малышки. У одних видео вызвало умиление: «Смешнючие», «Маленькие куколки!», «Очень похожа на маму.....ангелочек», «Очаровашка», «Сплошная милота!», — написали они. Других пользователей юная модница вывела из себя. «Не делайте из неё модель… уж лучше спорт!», «С таким папой вам, мама, надо вести себя поскромнее», «Ну это очередной пиар», «Клоунада!», «А что браво-то? Обычные дети, все так могут», — прокомментировали подписчики знаменитой спортсменки.