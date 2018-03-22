В Подмосковье 60 человек обратились в больницу из-за опасной свалки

07:32 22 марта 2018 0

На мусорном полигоне «Ядрово» произошел выброс газа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В подмосковном городе Волоколамске за медицинской помощью обратились 60 человек. Причиной беспокойства граждан стал запах с мусорного полигона «Ядрово». Предварительные анализы не подтвердили отравление. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Обратились сегодня 60 человек, шесть попросили госпитализацию», — цитирует РИА «Новости» слова Воробьева. По его данным, медицинские анализы не подтвердили диагноз отравление. Он также сообщил, что на полигоне «Ядрово» пройдет дегазация, во время мероприятия в районе будет работать бригада из 12 врачей.

Отметим, 21 марта в больницы Волоколамска с жалобами на головокружение и тошноту обратились школьники, после чего их госпитализировали. Вскоре на расположенный рядом с городом полигон ТБО «Ядрово» прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, напоминает сайт «Подмосковье сегодня». Вероятной причиной отравления школьников мог стать выброс свалочного газа. В свою очередь Генеральная прокуратура РФ поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по факту отправления людей в Волоколамске, напоминает «Национальная служба новостей».