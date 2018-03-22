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Главные новости Ямала
11:47  22 марта 2018 0

На Ямале будут судить пристава, который забирал деньги у мигрантов

Первое заседание суда по делу об убийстве соучередителя ресторана «СССР». Екатеринбург, судебный пристав
Мужчина присвоил более 90 тысяч рублейФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Надыме передано в суд дело о мошенничестве судебного пристава. Схема была выстроена вокруг оплаты государством обратной дороги на родину иностранным гражданам, находящимся в России незаконно, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

Бывший замначальника отдела судебных приставов по Надымскому району и Надыму вынуждал мигрантов передать ему деньги на оплату проезда домой, после чего присваивал их. Всего силовики расследовали пять эпизодов мошенничества, он успел присвоить 90 тысяч 600 рублей. В ходе следствия мужчина не признал вины. Ему грозит штраф и ограничение свободы на срок до полутора лет.

Сергей Мороз
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