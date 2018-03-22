Зауральские чиновники решили, кто из них получит хорошую прибавку к зарплате

15:04 22 марта 2018 0

Размер поощрения пока не определили Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Город Курган стал лидером в рейтинге по эффективности работы среди муниципальных команд районов и городских округов по итогам 2017 года. Данные озвучили в среду, 22 марта, на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в регионе.

Второе место в рейтинге заняла команда Варгашинского района, а третье — города Шадринска. В десятку лучших также вошли Каргапольский, Сафакулевский, Белозерский, Макушинский, Шатровский, Шумихинский и Шадринский районы, сообщили в пресс-службе губернатора. Как уточнили корреспонденту «URA.RU» в департаменте экономического развития, победителям предусмотрено денежное поощрение, но размеры его пока не определены: «Этим займется финансовое управление».

Ранее агентство сообщало, что по итогам первого полугодия 2017 года муниципалитетам-победителям полагалось поощрение от 2,3 млн рублей (Макушинскому району), до менее 1 млн рублей (Шадринску), а чиновникам премия — до 100 тысяч рублей.

Среди критериев оценки работы команд рост поступлений в местные бюджеты, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, создание новых рабочих мест и выполнение плана продвижения приоритетных инвестиционных проектов. В этом году последний критерий будет изменен. Упор будет сделан на привлечение средств по различным видам господдержки для проектов малого и среднего предпринимательства. Губернатор Алексей Кокорин посоветовал главам районов, которые в рейтинге занимают последние места, перенимать опыт более эффективных коллег.