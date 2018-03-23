В Челябинске обстреляли скорую помощь с врачами

10:04 23 марта 2018 0

В 2018 году это уже пятый случай нападения на врачей скорой Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Челябинске обстреляли машину скорой помощи, приехавшую по вызову к дому №9 по улице Набережной в ночь на 23 марта. Медики вызвали полицию, автомобиль сняли с линии, сообщила «URA.RU» пресс-секретарь Горздрава Ирина Пономарева.

По словам медиков, они услышали три громких хлопка, когда уже посетили больного и спустились в машину. Затем последовало еще два предположительно выстрела, из-за чего разбился люк автомобиля. Медики вызвали полицию. Сами врачи не пострадали, а машина выведена из строя. Это один из тех новых автомобилей, которые недавно вручал скорой помощи губернатор Борис Дубровский.

Руководитель пресс-службы управления МВД по Челябинску Светлана Калмыкова подтвердила, что в ночь на пятницу в отдел полиции Калининского района поступило сообщение о повреждении автомобиля кареты скорой помощи. «Проводится проверка, устанавливается обстоятельства, опрашиваются очевидцы», — добавила представитель УМВД.

По статистике Горздрава, в 2018 году это уже пятое нападение на скорую помощь. В предыдущих пострадало четыре медика. В 2017 году было 19 таких случаев и 8 пострадавших, а в 2016 году — 21 нападение и 7 пострадавших. Пик атак на бригады скорой помощи пришелся на 2011 год. Тогда зафиксировано 32 нападения.