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Главные новости Курганской области
10:34  23 марта 2018 0

В Кургане должник спрятался от приставов в туалете и устроил погром

Реклама Здоровая ферма. Магазин. Супермаркет. Продукты. Челябинск., дверь, туалет
Из туалета мужчина позвонил своей материФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Кургана, который задолжал по алиментам, пытался скрыться от судебных приставов в туалете своей квартиры, попутно устроив в ней погром. Конфуз произошел, когда судебные приставы прибыли к мужчине, чтобы принудительно доставить его в службу, рассказали в пресс-службе УФССП по Курганской области.

Мужчина долгое время не платил алименты своей дочери. Административный штраф на поведение уральца не повлиял. Наоборот, должник стал скрываться: на телефонные звонки не отвечал, на вызовы в службу не реагировал.

Увидев на пороге приставов, мужчина бросился в кухню и запер за собой дверь. «Для надежности он решил подпереть ее своим телом, но непрочная конструкция не выдержала его веса, и он вместе с дверью вывалился в коридор», — рассказали в ведомстве. Нисколько не смутившись, должник бросился в туалет, откуда начал звонить своей матери. Та в свою очередь вызвала полицию. Только после прибытия стражей порядка должник вышел из своего укрытия. Его доставили в службу судебных приставов, где за злостное уклонение от уплаты алиментов на него завели уголовное дело.

Анна Бояркина
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