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23 марта 2018
22 марта 2018
Главные новости Свердловской области
12:14  23 марта 2018 0

Уральский город терроризируют стаи собак: трое покусанных за день

Клипарт. Декабрь (Часть 1). Магнитогорск, собаки, бездомные животные, зима
Бездомные собаки нападают на людей в РевдеФото: Илья Московец © URA.RU

В городе Ревде в Свердловской области активизировались стаи бездомных собак. Они нападают на людей в разных районах норода. За один день сразу три человека с кусаными ранами обратились за медицинской помощью, сообщили «URA.RU» в горбольнице Ревды.

Пострадала 53-летняя женщина, после нее в больницу попал 35-летний мужчина. Кроме того, пострадал школьник: его привез в больницу отец. Стая диких собак напала на подростка днем, когда он проходил мимо спортивной школы на улице Жуковского.

Ранее «URA.RU» неоднократно сообщало о том, что Ревда является одним из самых проблемных населенных пунктов в Свердловской области, где стаи собак нападают на людей и с дикими хищниками никто не борется. Несколько детей уже пострадали от укусов собак. «URA.RU» публиковало видео, на котором видно, как стая собак прибежала на детскую площадку и дети были вынуждены спасаться от животных на горке.

Александр Лукманов
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