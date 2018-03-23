Уральский город терроризируют стаи собак: трое покусанных за день

12:14 23 марта 2018 0

Бездомные собаки нападают на людей в Ревде Фото: Илья Московец © URA.RU

В городе Ревде в Свердловской области активизировались стаи бездомных собак. Они нападают на людей в разных районах норода. За один день сразу три человека с кусаными ранами обратились за медицинской помощью, сообщили «URA.RU» в горбольнице Ревды.

Пострадала 53-летняя женщина, после нее в больницу попал 35-летний мужчина. Кроме того, пострадал школьник: его привез в больницу отец. Стая диких собак напала на подростка днем, когда он проходил мимо спортивной школы на улице Жуковского.

Ранее «URA.RU» неоднократно сообщало о том, что Ревда является одним из самых проблемных населенных пунктов в Свердловской области, где стаи собак нападают на людей и с дикими хищниками никто не борется. Несколько детей уже пострадали от укусов собак. «URA.RU» публиковало видео, на котором видно, как стая собак прибежала на детскую площадку и дети были вынуждены спасаться от животных на горке.