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23 марта 2018
12:51  23 марта 2018 0

Два уральца вошли в десятку самых богатых миллиардеров России с наибольшим доходом

ММК. Коксохим. Метизное производство. Магнитогорск, рашников виктор
Доход Виктора Рашникова оценили в 760 млн долларовФото: Илья Московец © URA.RU

В десятку богатейших российских миллиардеров с наибольшим доходом, по версии Forbes, вошли два уральца. В отличие от традиционного списка богатейших бизнесменов, где оцениваются активы, а финальная сумма является в некотором роде «виртуальным числом», в этом списке приводятся «живые» суммы за продажу активов или в виде дивидендов.

На шестой строчке рейтинга российского Forbes оказался Дмитрий Рыболовлев (Пермский край). Его доход оценивают в 860 млн долларов. Источник его денег — продажа картин и недвижимости. Ранее Рыболовлев был владельцем «Уралкалия». В настоящее время он является контролирующим акционером Банка Кипра и основным владельцем футбольного клуба «Монако». В списке богатейших людей мира он занимает 242-е место.

Восьмое место в списке занял Виктор Рашников (Челябинская область). Его доход оценивают в 760 млн долларов. Источник денег — продажа акций и дивиденды от Магнитогорского металлургического комбината. Он является председателем совета директоров, а также председателем комитета по стратегическому планированию ММК. В списке богатейших людей мира он занимает 164-е место.

Первое место в десятке богатейших российских миллиардеров занял Кирилл Шамалов с доходностью 2,3 млрд долларов. Деньги он получил от дивидендов и продажи акций «Сибура».

Ранее в Нью-Йорке, на аукционе Christie’s, Дмитрий Рыболовлев продал картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира». За работу легендарного мастера отдали 400 млн долларов, напоминает «Утро.ру» Картина стала самым дорогим предметом искусства, который когда-либо был куплен на официальных торгах. Кроме того, в 2017 году миллиардер из Прикамья продал в Москве здание бывшего Военторга — офисный комплекс «Воздвиженка-центр», как пишет argumenti.ru. Экспертная стоимость недвижимости достигала 10 млрд рублей. Также Рыболовлев снес поместье президента США Дональда Трампа, купленное за 95 млн долларов. В 2008 году участок с недвижимостью купила компания County Road Property, связанная с пермским бизнесменом, пишет «Федеральное агентство новостей».

Иван Шестак
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