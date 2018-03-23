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23 марта 2018
Главные новости Москвы
12:58  23 марта 2018 0

СМИ узнали, какие страны вышлют российских дипломатов из-за отравления Скрипаля

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Дипломатов могут выслать из Франции, Польши, Эстонии, Латвии и ЛитвыФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Пять стран, входящих в Европейский союз, собираются последовать примеру Великобритании и выслать российских дипломатов. Как выяснили журналисты The Guardian, власти этих государств решили, что в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, «скорее всего», виновна Москва.

В список стран, готовящихся выслать дипломатов, входят Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва, пишет РБК. Сергей Скрипаль прежде был осужден в России за шпионаж в пользу Лондона. 4 марта экс-полковника ГРУ и его дочь Юлию нашли без сознания в британском Солсбери. Власти Британии заподозрили Москву в отравлении Скрипаля нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. Кремль эти обвинения отрицает.

Лондон 14 марта принял решение о высылке 23 сотрудников российской дипмиссии. Россия дала аналогичный ответ 17 марта и заявила о высылке 23 британских дипломатов из Москвы.

Ранее уральский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев заявил, что покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произвели британские спецслужбы. К такому выводу мужчина пришел, изучив записи камер наружного видеонаблюдения, установленные в Солсбери на выходе из ресторана Zizzi.

Виктор Дорофеев
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