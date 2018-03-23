03:10 23 марта 2018 0

Девушка в белом с медицинской маской на шее имеет самое прямое отношение к случившемуся Фото: скрин записи камеры видеонаблюдения

Покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произвели британские спецслужбы. К такому выводу пришел уральский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев, внимательно изучив доступные записи камер наружного видеонаблюдения, установленные в Солсберри на выходе из ресторана Zizzi.

К покушению может быть причастна некая блондинка в белом. «Она или соучастница, или свидетельница, — отмечает исследователь. — Так как обязательно должна была что-то видеть. Но скорее всего она — убийца. На ней медицинская маска. Конечно ничего особенного в этом нет. Но маска висит у ней на шее (!) Кроме того в руке у неё пластиковая сумочка. А так ж смартфон. В сумочке может быть газовый баллончик с аэрозольным ядом, или оружие. Самое интересное, что когда она вышла, то внимательно посмотрела назад. Проверяла нет ли свидетелей ней за спиной?»

По словам Дегтерева, на другой видеозаписи, кстати, уже изъятой прокуратурой, Сергей и Юлия Скрипаль быстро идут вслед за женщиной в белой куртке и таких же белых кроссовках, что и на первом видео. Причем, как подметил исследователь, любопытно, что Скрипаль пытается задержать женщину рукой, но та его как будто и не замечает. «Британские спецслужбы сделали все очень эффективно, — делает вывод Валентин Дегтерев. — Подло, как всегда, но эффективно».

Напомним, ранее Дегтерев пришел к выводу, что отравление Скрипалей было совершено при помощи капсулы с ядом, которой выстрелили из спецоружия. Как писало «URA.RU», в качестве доказательств своей правоты, разоблачитель привел несколько видеозаписей, на которых четко видна яркая вспышка: по мнению Дегтерева, это момент «взрыва» ампулы с отравляющим веществом.

Сергея Скрипаля и Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. Они до сих пор находятся в коме. Британские власти обвинили Россию в причастности к инциденту и выслали из страны 23 российских дипломата. Москва опровергает обвинения.