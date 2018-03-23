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Главные новости Курганской области
19:25  23 марта 2018 3

Курганцы возмущены состоянием городского сада. «Стыдно за город!»

Городской сад. Курган, городской сад, разруха, кафе ялта, разрушенное здание
В горсаду не убирают снег и мусорФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Кургана возмущены состоянием городского сада, который за несколько дней завалило снегом. Читатели «URA.RU» жалуются, что ужаснулись запустением в горсаду, когда гуляли с гостями, приехавшими в город.

«Стыдно за город! Горсад от снега не чистят, мусор не убирают: хлам от полуразрушенного кафе „Ялта“ растащен по всей территории. Еще и мусор после сноса незаконного гаража у храма Невского остался, — говорит житель города, пожелавший, чтобы его имя не указывали, — Почему городские власти не влияют на арендатора? Власти вообще судились за горсад с арендатором недостаточно активно!», — уверен он. Горожане опасаются, что и в этом году в саду не будут проводить работы по благоустройству. «Столько было шума вокруг проектов по развитию. А что в итоге?», — недоумевают горожане.

В пресс-службе городской администрации не смогли дать комментарий оперативно, ответ обещали подготовить к понедельнику. Директор компании-арендатора горсада (ООО «Курганпарк») Наталья Рыбина на звонок корреспондента не ответила. Ранее на одном из совещаний в мэрии Кургана рассматривалась инициатива установить в горсаду «Сад достижений и открытий Зауралья», также здесь планируют поставить памятник погибшим в годы Гражданской войны — барельеф «Красный и Белый».

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Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Анна Бояркина
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