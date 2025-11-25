В Далматово отремонтировали дом культуры за 103 млн рублей: что получилось. Фото
Обновленный Дом культуры в Далматово готовится к открытию
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В городе Далматово Курганской области завершен капитальный ремонт Дома культуры. Работы проведены внутри здания и на прилегающей территории. Фото обновленного объекта показал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.
«Завершили капитальный ремонт Дома культуры в Далматово. Сейчас здесь уже устанавливают оборудование, наводят порядок и готовятся к новоселью. Работы выполнили в комплексе — не только внутри, но и снаружи, благоустроили территорию. На реализацию проекта направили 103,7 млн рублей», — написал глава региона.
Также в этом году завершены работу по благоустройству прилегающей территории Дома культуры в Каргаполье. Установлены качели, а также лавки и урны, выполненные из дерева в необычном стиле.
Завершен ремонт Дома культуры в Далматово
В апреле 2025 года URA.RU писало, что Вадим Шумков объявил о масштабной реконструкции культурно-досугового центра в городе Далматово. Об этом стало известно в ходе личного приема граждан полномочного представителя президента России Артема Жоги в формате видеоконференции.
