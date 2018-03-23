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23 марта 2018
22 марта 2018
21 марта 2018
20:36  23 марта 2018 1

Комарова необычно подведет итоги своего необычного турне

Форум общественного согласия. Пленарная сессия «Прямой разговор с Губернатором». Сургут, комарова наталья, форум общественного согласия
Губернатор Наталья Комарова снова встретится с ЛОМами региона, теперь в Ханты-МансийскеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В правительстве Югры анонсировали итоговый Гражданский форум общественного согласия. Он состоится в Ханты-Мансийске 30 марта, сообщили «URA.RU» в окружном департаменте общественных и внешних связей. Форум пройдет в КТК «Югра-Классик», участие в нем примут делегации всех муниципалитетов, а в их состав войдут активисты, общественники, волонтеры, мэры — в общей сложности ожидается порядка 700 человек.

Ранее муниципальные этапы гражданского форума прошли в каждом городе и районе ХМАО при личном участии Натальи Комаровой. В Ханты-Мансийск приедут еще и те, кто не рассказывал губернатору о своей инициативе. «Было мало времени, и не все успели представить свои проекты. Поэтому в итоговом форуме примут участие и те, кто уже выступал на муниципальных этапах, и новые участники. Они отправляли свои проекты в банк идей и получили возможность рассказать о себе», — пояснила один из организаторов форума, директор окружного Фонда гражданских и социальных инициатив Жанна Котова.

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Как и на муниципальных этапах, столичный форум завершит пленарная сессия с участием губернатора. По данным источников «URA.RU», знакомых с ситуацией, во время разговора с участниками мероприятия Наталья Комарова также оценит работу местных властей по поддержке и продвижению одобренных ею проектов.

Как ранее подробно сообщало «URA.RU», Наталья Комарова в начале 2018 года запустила новый формат работы в территориях. Глава Югры посетила все муниципалитеты округа, где приняла участие в гражданских форумах общественного согласия. По одной из версий, так региональное правительство выявляло новых лидеров общественного мнения, на которых сможет опираться в дальнейшей работе.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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