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Главные новости Югры
00:36  19 января 2018 0

Новый тур Комаровой по Югре. Последний раз такой масштаб был в 2015-м

Губернатор меняет формат работы с муниципалитетами. Что нужно знать мэрам, чего ждать
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
Открытие окружной выставки «Товары земли Югорской». Ханты-Мансийск, комарова наталья, забозлаев алексей
Наталья Комарова за два месяца побывает во всех 22-х муниципалитетах округаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила о новом формате своей работы в муниципалитетах в 2018 году. До конца марта глава округа побывает в каждом из 22-х городов и районов региона, поучаствует в форумах гражданского согласия, которые предстоит организовать местным общественникам и властям. Главу региона будут сопровождать доверенные лица Владимира Путина, которые также являются сопредседателями избирательного штаба кандидата в президенты. Первое такое мероприятие Комарова запустила в Нягани. Этот город стал открывающим муниципалитетом в графике рабочих поездок руководителя округа.

Как сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей Югры, новый формат работы приурочен к объявленному в регионе году гражданского согласия. Форум разделен на два этапа — тематические площадки и прямой разговор с губернатором. Комарова с помощью таких форумов намерена лично проинспектировать состояние отношений между органами местного самоуправления и гражданским обществом.

Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в Сургутский район. Сургут, комарова наталья
В 2015 году визиты губернатора в муниципалитеты напоминали групповые сеансы психотерапии
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Нечто подобное Наталья Комарова предпринимала перед своим переизбранием в 2015 году. Глава ХМАО также объехала каждый муниципалитет, где по 6-8 часов принимала жителей. Тогда происходящее больше походило на сеанс коллективной психотерапии — люди приходили к губернатору со своими бытовыми проблемами, Наталья Комарова старалась решить вопросы в режиме реального времени. Теперь же населению предлагается выступить в ином качестве — самому стать инициатором изменений в жизни общества.

Муниципальные гражданские форумы рассчитаны на 100-200 участников. Ими должны быть лидеры мнений, почетные жители, представители национально-культурных, молодежных, студенческих и волонтерских объединений, патриоты, ветераны. Отдельной строкой отмечается, что среди участников форума требуется присутствие представителей недавно запущенного проекта «Губернатор онлайн» — своего рода пресс-конференции, которую Наталья Комарова провела для интернет-аудитории. Наиболее интересные предложения участников будут рассмотрены на общем региональном Гражданском форуме общественного согласия в марте.

В качестве гаранта воплощения идей югорчан в жизнь выступит губернатор. Помимо этого, в форумах будут участвовать доверенные лица кандидата в президенты России Владимира Путина — Лариса Белоцерковцева и Федор Метрусенко.

Югорским мэрам, как лицам, отвечающим за все, что происходит в доверенных им муниципалитетах, поручено осуществлять организацию площадок — формировать пул участников, обсуждать предложения и инициативы.

Пресс-конференция губернатора ХМАО-Югры Комаровой Натальи. Ханты-Мансийск, комарова наталья, пресс-конференция
Теперь Комарову интересуют чаяния активной части общества
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Мэры отвечают за работу со своими общественными группами и лидерами общественного мнения. В результате такого взаимодействия: группы получают ожидаемую от власти поддержку своих инициатив, поддерживая и саму власть», — комментирует один из источников «URA.RU», задействованных в разработке нового общественного проекта.

Качество работы с гражданским обществом также является критерием оценки эффективности градоначальников. Правительство округа ежегодно готовит рейтинг глав муниципальных формирований.

Тем главам, кто попадает в списки аутсайдеров, грозят показательная критика и увольнения.

Ближайшие территории, где форумы состоятся в январе — Приобье, Сургут, Нижневартовск, Березовский и Кондинский районы.

«URA.RU» будет следить за ходом рабочих поездок Натальи Комаровой в муниципалитеты региона.

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