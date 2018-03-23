Главный федеральный инспектор Прикамья оставил свой пост

18:30 23 марта 2018 0

Игорь Цветков работал в Прикамье с 2016 года ФОТО: pfo.gov.ru

Главный федеральный инспектор (ГФИ) по Пермскому краю Игорь Цветков покидает свой пост. О своем уходе чиновник сообщил жителям Прикамья в пятницу, 23 марта. «Перехожу на другую работу, так сложилось. За два года совместной работы мы вместе сделали много хороших дел, но много предстояло еще сделать», — отметил Цветков в своем обращении.

По словам главного федерального инспектора, в Прикамье он работал с большим удовольствием. В завершение он поблагодарил за работу коллег и отдельно отметил личные качества жителей региона. «Люди, которые живут и работают в Пермском крае — навсегда запомнятся своей искренностью, терпением, трудолюбием, преданностью выбранному призванию и своей малой родине. Уверен, что с вами Пермский край будет лучшим субъектов в нашем государстве», — добавил Цветков.

Потенциальным новым ГФИ называют Сергея Половникова. Уроженец Владимира сейчас работает федеральным инспектором по Нижегородской области, а ранее был заместителем начальника нижегородского управления ФСКН. В аппарате Приволжского полномочного представительства президента получить комментарий не удалось.

Напомним, что Игорь Цветков был назначен на должность Главного федерального инспектора Прикамья в 2016 году. До переезда в Пермский край он возглавлял Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Ингушетия. В феврале прошлого года генерала ФСБ считали одним из основных претендентов на должность губернатора Пермского края наряду с Максимом Решетников. Кто займет место Цветкова пока неизвестно. В пресс-службе ГФИ по Пермском краю дополнительных комментариев корреспонденту «URA.RU» дать не смогли.