СМИ: 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля

10:59 24 марта 2018 4

Евросоюз не желает прислушиваться к доводам России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стало известно о планах двадцати европейских стран выслать российских дипломатов. Эти меры связаны с обвинениями Москвы в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

По данным The Times, сигнал к действиям будет дан в понедельник, 26 марта, когда из Москвы отзовут посла Евросоюза. Впрочем, представители Европейского союза в России пока опровергают данную информацию, заявляя, что никакие документы, связанные с отзывом посла Евросоюза Маркуса Эдерера, из Брюсселя не поступали.

Ранее появились сведения, что из США могут выслать российских дипломатов — с такой рекомендацией к Дональду Трампу обратился совет национальной безопасности страны, пишет «Интерфакс». Такую же возможность рассматривают пять стран-членов Европейского союза.

Бывший сотрудник ГРУ России Сергей Скрипаль, обвиненный на родине в шпионаже, и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта на скамейке в Солсбери в бессознательном состоянии. Предполагается, что они были отравлены неизвестным веществом. Вину за отравление поспешили возложить на Россию, не располагая никаким доказательствами.