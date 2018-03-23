{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Но в Думу он может вернуться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,11
Динамика за 2 недели
Евро 70,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 марта 2018
Главные новости Москвы
15:36  23 марта 2018 0

В московском представительстве ЕС опровергли информацию об отзыве своего посла

Клипарт. Греция. Крит., флаг евросоюза
Никаких документов об отзыве посла не поступалоФото: Александр Елизаров © URA.RU

Представители Европейского союза в России сообщили, что к ним не поступали никакие документы из Брюсселя связанные с отзывом посла Евросоюза Маркуса Эдерера. Единственной бумагой, поступившей в их распоряжение из столицы Бельгии, стали «Выводы Европейского совета касательно нападения в Солсбери».

«Официального заявления об отзыве посла на данный момент мы не имеем. Пока не будет озвучено официальное решение, говорить о том, как будет развиваться ситуация дальше, смысла не имеет», — цитирует «Федеральное агентство новостей» своего источника в представительстве Евросоюза. В документе, поступившем в ведомство, также говорится, что «Европейский Союз и его страны-члены также должны продолжить развивать свой потенциал, чтобы противостоять гибридным угрозам, в том числе в киберпространстве, сфере стратегических коммуникаций и контрразведки». Европейский Совет просит Еврокомиссию и Верховного представителя ЕС проделать эту работу и доложить о результатах заседании Европейского совета в июне.

Ранее в Сети появилась информация, что ЕС отзывает своего посла в России Маркуса Эдерера для консультаций по «делу Скрипаля». Об этом якобы объявили по результатам переговоров на саммите глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. По мнению профессора кафедры госуправления и национальной безопасности дипломатической академии МИД РФ Ивана Сурмы, решение о якобы вызове посла могло быть принято в духе «политики коллективного запада по дискредитации и демонизации России», пишет RNS. По мнению эксперта, Лондон оказывает на Евросоюз сильное давление. «Парадокс заключается в том, что Великобритания выходит из ЕС, но в то же время имеет столь сильное политическое влияние», — уточнил Сурма.

Британия может использовать отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, чтобы получить ряд преференций в ходе переговоров с ЕС по Brexit, «или же надолго затянуть переговорный процесс, предварительно смоделировав противостояние против России», — уверен Сурма. По его мнению, сегодня против России идет информационная война, а пикирование вопросов о послах является своеобразной «артподготовкой» «перед попыткой оказания более серьезного давления».

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров