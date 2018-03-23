В московском представительстве ЕС опровергли информацию об отзыве своего посла

15:36 23 марта 2018 0

Никаких документов об отзыве посла не поступало Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Представители Европейского союза в России сообщили, что к ним не поступали никакие документы из Брюсселя связанные с отзывом посла Евросоюза Маркуса Эдерера. Единственной бумагой, поступившей в их распоряжение из столицы Бельгии, стали «Выводы Европейского совета касательно нападения в Солсбери».

«Официального заявления об отзыве посла на данный момент мы не имеем. Пока не будет озвучено официальное решение, говорить о том, как будет развиваться ситуация дальше, смысла не имеет», — цитирует «Федеральное агентство новостей» своего источника в представительстве Евросоюза. В документе, поступившем в ведомство, также говорится, что «Европейский Союз и его страны-члены также должны продолжить развивать свой потенциал, чтобы противостоять гибридным угрозам, в том числе в киберпространстве, сфере стратегических коммуникаций и контрразведки». Европейский Совет просит Еврокомиссию и Верховного представителя ЕС проделать эту работу и доложить о результатах заседании Европейского совета в июне.

Ранее в Сети появилась информация, что ЕС отзывает своего посла в России Маркуса Эдерера для консультаций по «делу Скрипаля». Об этом якобы объявили по результатам переговоров на саммите глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. По мнению профессора кафедры госуправления и национальной безопасности дипломатической академии МИД РФ Ивана Сурмы, решение о якобы вызове посла могло быть принято в духе «политики коллективного запада по дискредитации и демонизации России», пишет RNS. По мнению эксперта, Лондон оказывает на Евросоюз сильное давление. «Парадокс заключается в том, что Великобритания выходит из ЕС, но в то же время имеет столь сильное политическое влияние», — уточнил Сурма.

Британия может использовать отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, чтобы получить ряд преференций в ходе переговоров с ЕС по Brexit, «или же надолго затянуть переговорный процесс, предварительно смоделировав противостояние против России», — уверен Сурма. По его мнению, сегодня против России идет информационная война, а пикирование вопросов о послах является своеобразной «артподготовкой» «перед попыткой оказания более серьезного давления».