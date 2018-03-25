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22 марта 2018
09:57  25 марта 2018 0

Южноуральцы показали, как покорили Эльбрус. ВИДЕО

Кавказские горы в окрестностях Эльбруса, туризм, горы, природа россии, природа кавказа, приэльбрусье, гора эльбрус, долина реки уллухурзук, достопримечательности кавказа
Высочайшая точка Эльбруса — 5642 метраФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа южноуральских альпинистов опубликовала видео о покорении Эльбруса. На высочайшую точку Европы 17 челябинцев шли по южному склону по направлению к западной вершине. Экстремалы провели в горах шесть дней.

«Походы по Уралу, Таганаю, Зигальге, Иремели — это прекрасно, — отмечает автор видео Даниил Ковалев, — но они даже близко не могли меня подготовить к тому, что меня ждало на Эльбрусе. Это уже настоящие горы». В разговоре с «Лентачел.ру», Ковалев рассказал, что путешествие прошло летом 2017 года, но смонтировать запись удалось лишь сейчас.

В итоге челябинцы не смогли подняться на высшую точку одной из самых сложных гор Кавказа, но вплотную приблизились к ней. «Прогноз на завтра еще хуже, — говорит автор, комментируя последние кадры, — поэтому мы будем уже спускаться с горы. Вершина нам не покорилась, а максимальная высота [подъема] — 5380 метров. Учитывая, что мой прошлый рекорд 1589 метров, — все было не зря».

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В начале пути Фото: Taganay, YouTube-канал

Семен Гринберг
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