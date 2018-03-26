07:59 26 марта 2018 1

Блогер поделилась своим мнением в соцетях Фото: Божена Рынска, Instagram

Скандальная журналистка Божена Рынска прокомментировала трагедию в ТЦ Кемерово, где произошел крупный пожар. На своей странице в Facebook она предположила, что в случившемся виноваты сами жертвы — дети.

Рынска высказала сопереживания по поводу пожара, унесшего много жизней, в том числе несовершеннолетних. Возможными виновниками ЧП журналистка назвала самих детей, находившихся в здании ТЦ, которые ради забавы могли что-нибудь поджечь зажигалкой. Многие согласились с блогером, однако нашлись и другие предположения. Например, журналист Михаил Гохман наиболее вероятной причиной возгорания назвал проблемы с проводкой.

1/3 Фото: Божена Рынска, Facebook

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул 25 марта во второй половине дня. По неподтвержденным данным, в кинотеатре на момент трагедии был целый класс в сопровождении классного руководителя и двоих родителей — последние, правда, успели спастись, так как во время фильма гуляли по торговому центру. По информации «Утро.ру», дети, находившиеся в кинозале, оказались в огненной ловушке — все двери в зале были блокированы.

Известно, что ТЦ работал с нарушениями, и когда начался пожар, многие об этом узнали не сразу. Пожарная сигнализация не сработала, а лифты, напротив, продолжали работу. По последним данным, в происшествии погибли 37 человек, более 60 человек считаются без вести пропавшими, сообщала «Русская планета». По данным источников в экстренных службах, шансов на спасение у них почти нет — помещения заполнены густым черным дымом. По количеству жертв этот пожар уже признали одним из крупнейших за последние 100 лет.

В качестве возможных версий пожара сейчас рассматриваются неисправность проводки, неосторожное обращение с огнем или поджог. Mash ключевым свидетелем по этому делу назвал аниматора, рассказавшего на допросе, что видел подростков, которые подожгли поролон в игровой комнате.