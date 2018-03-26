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26 марта 2018
25 марта 2018
06:58  26 марта 2018 2

СМИ узнали шокирующие подробности массовой гибели людей в Кемерове

Пожарно-тактическое учение в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Екатеринбург , пожарный, штаб пожаротушения, пожар
На месте трагедии в Кемерове продолжают работать сотни спасателей (архивное фото)Фото: Анна Майорова © URA.RU

Больше 660 сотрудников МЧС участвуют в ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, в результате ЧП погибли 37 человек, около 69 считаются пропавшими без вести и порядка 45 пострадали. Работники сгоревшего ТЦ, очевидцы и сумевшие выбраться из охваченного огнем здания люди рассказали подробности трагедии.

Так, по словам одного из охранников, здание торгового центра попросту оказалось не готово к чрезвычайной ситуации, поскольку ни одна из систем противопожарной безопасности не сработала. «Началась сильная паника. Но лифты почему-то работали. Пожарка вообще не сработала. Воды не было, сигнализации не было. Я знаю, должны лифты отключиться. Но они работали, значит, все сломалось. Все кричали и бежали», — приводит слова охранника телеграм-канал Mash, который также добавил, что он помогал вытаскивать детей из горящего здания, пока помещение полностью не заполнилось едким дымом.

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Информацию о том, что в ТЦ не сработала пожарная сигнализация подтвердила и девушка, которая также находилась в момент возгорания на четвертом этаже — в самом эпицентре. «Я просто увидела пожар и бежала, пыталась помогать другим. Я довольно долго была в „Зимней вишне“, пыталась сама найти друзей. Я пыталась со второго этажа снять других людей… Самостоятельно никто ничего не пытался тушить, все просто побежали», — приводит Life слова девушки. При этом она подчеркнула, что скорая помощь прибыла на место ЧП довольно быстро, а вот спасатели подоспели только через 30 минут.

Ситуацию, как пишет агентство со ссылкой на источники в экстренных службах, усугубил тот факт, что внутренние помещения «Зимней вишни» были обиты горючим пластиком. При нагревании он выделяет едкий и отравляющий дым, четырех вздохов которым будет достаточно для летального исхода.

Между тем, как пишет РИА «Новости», по количеству жертв пожар в Кемерово уже признали одним из крупнейших за последние 100 лет. Впереди лишь возгорание в московской гостинице «Россия» в 1977 году, которое унесло жизни 42 человек, в общежитии РУДН в Москве (2003 год, 44 жертвы), в психоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области (2013 год, 37 жертв), в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в краснодарском доме престарелых (2007 год, 63 жертвы) и в пермском клубе «Хромая лошадь» (2009 год, 153 жертвы).

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Следственный комитет уже возбудил уголовное дело сразу по трем статьям: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В рамках расследования уже задержаны трое человек — владелица торгового центра Надежда Судденок, а также руководители подрядных организаций. В качестве возможных версий пожара, как сообщалось ранее, рассматриваются неисправность проводки, неосторожное обращение с огнем или поджог. К слову, как пишет Mash, ключевой свидетель по этому делу — аниматор — рассказал на допросе, что видео подростков, которые подожгли поролон в игровой комнате.

Сергей Демин
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