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26 марта 2018
25 марта 2018
09:13  26 марта 2018 2

Дети, заблокированные в горящем кемеровском ТЦ, звонили родным. «Я не могу выйти, дышать не могу»

Клипарт. Екатеринбург, телефонный аппарат, трубка снята, звонок
Школьники звонили уже в момент пожараФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Школьники, оказавшиеся запертыми в кинотеатре кемеровского ТЦ «Зимняя Вишня», во время пожара звонили родным, чтобы попрощаться. Последними словами одной из жертв трагедии стала фраза: «Передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила».

Родственница 12-летней школьницы рассказала журналистам, что девочка позвонила ей в тот момент, когда кинозал уже был окутан дымом. Она сообщила, что двери кинотеатра заблокированы и выйти из помещения невозможно. «Я не могу выйти, дышать не могу», — приводит слова школьницы «Комсомольская правда».

По словам родственницы пропавшей школьницы, группа детей прибыла в Кемерово из поселка Трещевский. Классный руководитель решил вывезти детей в торговый центр, чтобы отпраздновать начало весенних каникул. Во время сеанса педагог и двое родителей, сопровождавших группу школьников в поездке, не остались в кинозале, отправившись гулять по магазинам. Позже выяснилось, что им удалось спастись.

Напомним, что страшный пожар охватил торговый центр в столице Кузбасса в воскресенье, 24 марта. По уточненным данным, трагедия унесла жизнь десятков человек. Пропавшими без вести считаются 69 человек, в частности 40 детей, пишут argumenti.ru. Среди жертв — родственница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Выжившие посетители «Зимней вишни» утверждают, что в момент возгорания в помещении не сработала сигнализация.

Сергей Макеев
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