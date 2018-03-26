09:13 26 марта 2018 2

Школьники звонили уже в момент пожара Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Школьники, оказавшиеся запертыми в кинотеатре кемеровского ТЦ «Зимняя Вишня», во время пожара звонили родным, чтобы попрощаться. Последними словами одной из жертв трагедии стала фраза: «Передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила».

Родственница 12-летней школьницы рассказала журналистам, что девочка позвонила ей в тот момент, когда кинозал уже был окутан дымом. Она сообщила, что двери кинотеатра заблокированы и выйти из помещения невозможно. «Я не могу выйти, дышать не могу», — приводит слова школьницы «Комсомольская правда».

По словам родственницы пропавшей школьницы, группа детей прибыла в Кемерово из поселка Трещевский. Классный руководитель решил вывезти детей в торговый центр, чтобы отпраздновать начало весенних каникул. Во время сеанса педагог и двое родителей, сопровождавших группу школьников в поездке, не остались в кинозале, отправившись гулять по магазинам. Позже выяснилось, что им удалось спастись.

Напомним, что страшный пожар охватил торговый центр в столице Кузбасса в воскресенье, 24 марта. По уточненным данным, трагедия унесла жизнь десятков человек. Пропавшими без вести считаются 69 человек, в частности 40 детей, пишут argumenti.ru. Среди жертв — родственница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Выжившие посетители «Зимней вишни» утверждают, что в момент возгорания в помещении не сработала сигнализация.