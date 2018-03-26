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26 марта 2018
25 марта 2018
08:25  26 марта 2018 4

Тулеев отказался объяснить свое отсутствие на месте пожара в Кемерово

Тулеев Аман, тулеев аман
Журналисты не могли найти губернатора Кузбасса более 12 часовФото: kemoblast.ru
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Власти Кемеровской области отказались сообщать журналистам, где находился глава региона Аман Тулеев во время ликцвидации пожара в ТЦ «Зимняя Вишня». Известно, что в воскресенье, 25 марта, он лично присутствовал на месте трагедии, но после этого Тулеева долгое время никто не видел.

Помощники губернатора Кузбасса заявляют, что он находится в оперативном штабе, развернутом спасателями на месте пожара. По данным Telegram-канала Mash, Тулеев действительно был рядом с торговым центром, но покинул место инцидента еще днем, в воскресенье. «А почему вы думаете, что у него один штаб?» — цитирует пресс-службу главы Кемеровской области Life. Сам чиновник в ответ на уточняющий вопрос журналистов отказался пояснять, в каком из штабов он находился и поедет ли вновь к месту трагедии. Тулеев также подтвердил, что в пожаре погибла его родственница, но других подробностей раскрывать не стал.

Новость по теме
В кемеровском торговом центре погибла родственница губернатора Тулеева

Как напоминает «Национальная служба новостей», пожар в торговом центре «Зимняя Вишня» начался в воскресенье, 24 марта. Трагедия стала из крупнейших на территории России за последние 100 лет. К настоящему моменту известно о 37 погибших, среди них много детей. Более 60 человек до сих пор числятся среди пропавших без вести.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки, сообщает «Федеральное агентство новостей». Также следователи рассматривают версию неосторожного обращения с огнем. «У кого-то из ребятишек была зажигалка, это предварительная версия, вот в этой батутной, воспламенение началось с поролона, прямо в бассейне батутном, который просто вспыхнул, как порох», — цитирует первого заместителя главы региона Владимира Чернова «Утро.ру».

Сергей Макеев
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