{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как это было: свежие фото и видео
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,00
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 марта 2018
25 марта 2018
24 марта 2018
23 марта 2018
Главные новости Курганской области
15:13  26 марта 2018 0

В Зауралье почти 150 млн рублей федеральных денег потратят на сельскую школу

Открытие детской площадки на территории Храма святого великомученника Пантелеймона. Екатеринбург, учебный класс, класс, школа, начальная школа, православная школа, образование в россии, среднее образование
К сельской школе в Шадринском районе возведут пристройФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зауралье в этом году получит 144,5 млн рублей из федерального бюджета на создание новых мест в школах. Соглашение с Минфином о выделении средств согласовали на заседании правительства области в понедельник, 26 марта, передает корреспондент «URA.RU».

Как пояснил первый заместитель директора департамента образования и науки Эдуард Абрамов, субсидия выделена в рамках реализации государственной программы «Развитие образования». На эти средства будет возведен пристрой к Канашской средней школе Шадринского района, где появится 155 новых мест. Сейчас, по данным школьного сайта, здесь учится 166 учеников.

В департаменте корреспонденту «URA.RU» уточнили, что работа ведется в рамках принятой программы. Например, сейчас ведутся работы в школе в селе Нижнее Куртамышского района. Строительство школы в Кетовском районе запланировано на 2019—2020 годы, строить ее будет частная компания, у которой затем здание будет выкуплено. Строительство школы в Кургане стоит в графике на 2020—2021 годы.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров