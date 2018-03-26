В Зауралье почти 150 млн рублей федеральных денег потратят на сельскую школу

Зауралье в этом году получит 144,5 млн рублей из федерального бюджета на создание новых мест в школах. Соглашение с Минфином о выделении средств согласовали на заседании правительства области в понедельник, 26 марта, передает корреспондент «URA.RU».
Как пояснил первый заместитель директора департамента образования и науки Эдуард Абрамов, субсидия выделена в рамках реализации государственной программы «Развитие образования». На эти средства будет возведен пристрой к Канашской средней школе Шадринского района, где появится 155 новых мест. Сейчас, по данным школьного сайта, здесь учится 166 учеников.
В департаменте корреспонденту «URA.RU» уточнили, что работа ведется в рамках принятой программы. Например, сейчас ведутся работы в школе в селе Нижнее Куртамышского района. Строительство школы в Кетовском районе запланировано на 2019—2020 годы, строить ее будет частная компания, у которой затем здание будет выкуплено. Строительство школы в Кургане стоит в графике на 2020—2021 годы.