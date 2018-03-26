Курганец разбил себе голову, не дождавшись очереди ко врачу

Утром 26 марта в одной из поликлиник Кургана пациент получил серьезную травму, пока стоял в очереди на прием к врачу. Об этом рассказал очевидец произошедшего.
По его словам, мужчина лет пятидесяти почувствовал себя плохо, упал и разбил голову о скамейку. «В итоге прием приостановили», — передает слова очевидца Kurgan.ru. Он добавил, что пострадавшему оказали первую помощь и отвели на прием. «Хочется верить, что с ним все хорошо, так как потом я видел его уже вполне бодрым», — заключил молодой человек.
Ранее в Кургане персонал детской поликлиники пожаловался на ужасные условия работы и хаос, который воцарился в учреждении после смены руководства. Работники рассказали про задержку зарплат, нехватку врачей, а также грубое и безразличное отношение со стороны главврача, передавало «URA.RU».