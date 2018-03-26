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Главные новости Курганской области
14:57  26 марта 2018 0

Курганец разбил себе голову, не дождавшись очереди ко врачу

Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, коридор больницы
Мужчине стало плохо в очереди на прием (архивное фото)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Утром 26 марта в одной из поликлиник Кургана пациент получил серьезную травму, пока стоял в очереди на прием к врачу. Об этом рассказал очевидец произошедшего.

По его словам, мужчина лет пятидесяти почувствовал себя плохо, упал и разбил голову о скамейку. «В итоге прием приостановили», — передает слова очевидца Kurgan.ru. Он добавил, что пострадавшему оказали первую помощь и отвели на прием. «Хочется верить, что с ним все хорошо, так как потом я видел его уже вполне бодрым», — заключил молодой человек.

Ранее в Кургане персонал детской поликлиники пожаловался на ужасные условия работы и хаос, который воцарился в учреждении после смены руководства. Работники рассказали про задержку зарплат, нехватку врачей, а также грубое и безразличное отношение со стороны главврача, передавало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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