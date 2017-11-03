{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
"URA.Ru" вместе с читателями определяют: какой должна быть власть. 5 минут - и о вашем мнении узнает наша элита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,08
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 ноября 2017
02 ноября 2017
01 ноября 2017
Главные новости Курганской области
17:29  03 ноября 2017 0

В курганской детской поликлинике назревает бунт. «Главврач считает нас за пустое место»

Выездное заседание Депутатов Курганской городской Думы. Курган, курганская детская поликлиника, 2 микрорайон дом21
Медработники признаются, что в поликлинике царит хаосФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане персонал детской поликлиники готовит обращение к чиновникам с просьбой снять с должности главного врача Елену Голуб. Как утверждают медработники, с приходом нового руководства в марте 2017 года в учреждении воцарился хаос.

В середине октября работники рассказали «URA.RU» о невыплате зарплат. Елена Голуб тогда объяснила задержку техническими проблемами и пообещала, что деньги поступят на карточки 19 октября. Однако, по словам сотрудников, с ними до сих пор не рассчитались полностью — аванса за октябрь они так и не дождались, некоторые не получили отпускные.

В областной прокуратуре агентству пояснили, что заявления от медработников поступили в ведомство в середине и конце октября. В обращении (копия есть в распоряжении редакции) сотрудники, в частности, просили привлечь Голуб к уголовной ответственности. «Доводы заявителей в части несоблюдения сроков выплаты заработной платы нашли подтверждение. Обращения были направлены для рассмотрения по существу в трудовую инспекцию и департамент здравоохранения области», — пояснила старший помощник регионального прокурора по взаимодействию со СМИ Оксана Шведкина.

Выездное заседание Депутатов Курганской городской Думы. Курган, курганская детская поликлиника, родители с детьми, дети в больнице, очередь к врачу
В детской поликлинике Кургана не хватает врачей
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В государственной инспекции труда в Курганской области по фактам провели проверку. «За допущенное нарушение юридическое лицо и главный врач привлечены к административной ответственности», — заявил начальник отдела по правовым вопросам Анатолий Лазарев.

Как стало известно «URA.RU», 3 ноября в поликлинике состоялось общее собрание, на котором присутствовала директор департамента здравоохранения Лариса Кокорина и представители профсоюзов. По словам источников агентства, вину за невыплату зарплат Елена Голуб возложила на коллектив, так как «ее не научили правильно работать». Также было озвучено, что задержки будут продолжаться. Лариса Кокорина отказалась устно отвечать на вопросы корреспондента агентства. «URA.RU» направило в департамент здравоохранения официальный запрос.

Задержки зарплат — не единственный повод для недовольства медперсонала. «Голуб начала собственную перестройку поликлиники, не считаясь ни с кем. Переписала коллективный договор на свое усмотрение, хочет убрать нам надбавки, хотя работать очень тяжело, врачей не хватает — на выездах педиатры буквально падают в подъездах от усталости. Недовольным угрожает увольнением. Мы для нее — пустое место, она это показывает своим грубым и безразличным отношением», — сокрушаются медработники.

Получить комментарий от Елены Голуб «URA.RU» не удалось — в приемной главврача корреспонденту агентства заявили, что она очень занята.

Инна Касаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров