17:29 03 ноября 2017 0

Медработники признаются, что в поликлинике царит хаос Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане персонал детской поликлиники готовит обращение к чиновникам с просьбой снять с должности главного врача Елену Голуб. Как утверждают медработники, с приходом нового руководства в марте 2017 года в учреждении воцарился хаос.

В середине октября работники рассказали «URA.RU» о невыплате зарплат. Елена Голуб тогда объяснила задержку техническими проблемами и пообещала, что деньги поступят на карточки 19 октября. Однако, по словам сотрудников, с ними до сих пор не рассчитались полностью — аванса за октябрь они так и не дождались, некоторые не получили отпускные.

В областной прокуратуре агентству пояснили, что заявления от медработников поступили в ведомство в середине и конце октября. В обращении (копия есть в распоряжении редакции) сотрудники, в частности, просили привлечь Голуб к уголовной ответственности. «Доводы заявителей в части несоблюдения сроков выплаты заработной платы нашли подтверждение. Обращения были направлены для рассмотрения по существу в трудовую инспекцию и департамент здравоохранения области», — пояснила старший помощник регионального прокурора по взаимодействию со СМИ Оксана Шведкина.

В детской поликлинике Кургана не хватает врачей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В государственной инспекции труда в Курганской области по фактам провели проверку. «За допущенное нарушение юридическое лицо и главный врач привлечены к административной ответственности», — заявил начальник отдела по правовым вопросам Анатолий Лазарев.

Как стало известно «URA.RU», 3 ноября в поликлинике состоялось общее собрание, на котором присутствовала директор департамента здравоохранения Лариса Кокорина и представители профсоюзов. По словам источников агентства, вину за невыплату зарплат Елена Голуб возложила на коллектив, так как «ее не научили правильно работать». Также было озвучено, что задержки будут продолжаться. Лариса Кокорина отказалась устно отвечать на вопросы корреспондента агентства. «URA.RU» направило в департамент здравоохранения официальный запрос.

Задержки зарплат — не единственный повод для недовольства медперсонала. «Голуб начала собственную перестройку поликлиники, не считаясь ни с кем. Переписала коллективный договор на свое усмотрение, хочет убрать нам надбавки, хотя работать очень тяжело, врачей не хватает — на выездах педиатры буквально падают в подъездах от усталости. Недовольным угрожает увольнением. Мы для нее — пустое место, она это показывает своим грубым и безразличным отношением», — сокрушаются медработники.

Получить комментарий от Елены Голуб «URA.RU» не удалось — в приемной главврача корреспонденту агентства заявили, что она очень занята.