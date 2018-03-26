Боец из почетного караула Порошенко упал в обморок во время речи президента

16:24 26 марта 2018 0

Украинскому президенту не везет с охраной Фото: пресс-служба президента Украины

Заменосец почетного караула Петра Порошенко почувствовал себя плохо во время выступления украинского президента на праздновании годовщины Нацгвардии. Бойца оперативно заменили.

Один из двух солдат, стоявших рядом с президентом во время выступления, пошатнулся и облокотился о стену, сообщает телеканал RT. К нему подошли несколько человек и заменили другим солдатом.

Это уже не первое подобное происшествие в истории президентства Порошенко. Так, во время его вступления в должность в 2014 году один из солдат почетного караула уронил карабин.