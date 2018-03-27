СМИ: Тулеев не появлялся в оперативном штабе с начала пожара в кемеровском ТЦ

07:38 27 марта 2018 0

Тулеева уже осудили за равнодушие Фото: Kremlin.ru

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не появлялся в оперативном штабе по ликвидации последствий происшествия с самого начала пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает корреспондент «Говорит Москва», опросивший более десяти людей, которые работают там с начала ЧП.

Ранее Vse42.ru сообщало, что Тулеев прибыл на место пожара лишь утром 26 марта, на следующий день после трагедии. Губернатор не ответил, почему прибыл так поздно и почему не сразу встретился с родственниками погибших и пострадавших. Известно, что заместитель главы региона Валерий Цой во время происшествия отдыхал за городом и также появился в областном центре только утром следующего дня после возгорания. Напомним, ранее в городской администрации заявили, что губернатор отсутствовал по просьбе главы МЧС РФ Владимира Пучкова, который посчитал, что присутствие кортежа чиновников лишь осложнит работы по ликвидации ЧП.

Пожар в ТЦ в Кемерово начался 25 марта. По последним данным, пострадало 53 человека, погибло — 64, в настоящее время спасатели смогли извлечь тела только 60 из них, передает «Федеральное агентство новостей». Сотрудники МЧС продолжают поиски еще четырех человек. В регионе с 27 марта объявлен трехдневный траур в память о жертвах трагедии. Как пишет «Национальная служба новостей», во многих странах мира, в храмах РПЦ, пройдут заупокойные службы по погибшим. По факту случившегося возбуждено несколько уголовных дел, силовики проводят задержания.