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27 марта 2018
Главные новости Москвы
15:24  27 марта 2018 2

Путин объявил национальный траур по погибшим в Кемерове

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Президент объявил траур в странеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Президент России Владимир Путин подписал указ о трауре 28 марта в связи с гибелью людей в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает ТАСС. Российский лидер прибыл в столицу Кузбасса сегодня, 27 марта. Президент побывал на месте трагедии, навестил пострадавших в больнице, а также провел незапланированную встречу с активистами, возмущенными ходом расследования пожара в ТРЦ.

Как писало «URA.RU» ранее, трагедия произошла 25 марта. По последним данным, в огне погибли 64 человека, в том числе, по предварительной информации, 41 ребенок. Путин назвал причиной пожара «преступную халатность и разгильдяйство».

Юрий Викторов
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