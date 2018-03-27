Путин объявил национальный траур по погибшим в Кемерове

15:24 27 марта 2018 2

Президент объявил траур в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ о трауре 28 марта в связи с гибелью людей в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает ТАСС. Российский лидер прибыл в столицу Кузбасса сегодня, 27 марта. Президент побывал на месте трагедии, навестил пострадавших в больнице, а также провел незапланированную встречу с активистами, возмущенными ходом расследования пожара в ТРЦ.

Как писало «URA.RU» ранее, трагедия произошла 25 марта. По последним данным, в огне погибли 64 человека, в том числе, по предварительной информации, 41 ребенок. Путин назвал причиной пожара «преступную халатность и разгильдяйство».