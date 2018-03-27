{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,00
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 марта 2018
12:28  27 марта 2018 0

Путин встретился с возмущенными митингующими в Кемерове. ФОТО

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Президент пообещал честное расследование трагедии (архивное фото)Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
все новости сюжета

Во время поездки в Кемерово 27 марта президент России Владимир Путин провел незапланированную встречу с группой активистов, недовольных расследованием пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Глава государства пообещал, что все виновники трагедии будут наказаны, сообщает РИА «Новости».

Путин встретился с кемеровчанами в здании судмедэкспертизы, куда их привел мэр города Илья Середюк, чтобы сверить списки погибших в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Глава государства призвал взволнованных граждан не сомневаться в официальных данных по числу погибших и пообещал, что все виновные в трагедии будут наказаны, «несмотря на должности и звания».

Новость по теме
Более четырех тысяч митингующих в Кемерово требуют отставки Тулеева. ФОТО, ВИДЕО

Первым делом насчет случившегося пожара президент строго спросил с мэра. «Как вы допустили принятие таких решений по этому зданию? — возмутился Путин. — Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена».

Путин также навестил в областной больнице пострадавших при пожаре, сообщает kremlin.ru. Президент пообщался, в частности, с 18-летним Иваном Заварзиным. Молодой человек при пожаре выпрыгнул с четвертого этажа. Также глава государства встретился с 35-летним Андреем Сергеевым, 21-летним Александром Калачевым и 42-летним Николаем Лобиковым, которые помогали эвакуировать людей из торгового центра в первые минуты пожара.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, в огне погибли 64 человека, в том числе много детей. Вероятнее всего, губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, не приехавшего своевременно на место пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в ближайшее время ждет отставка. Прибывший на место трагедии Путин назвал причиной пожара «преступную халатность и разгильдяйство».

1/3
ФОТО: Алексей Дружинин, ТАСС

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров