Во время поездки в Кемерово 27 марта президент России Владимир Путин провел незапланированную встречу с группой активистов, недовольных расследованием пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Глава государства пообещал, что все виновники трагедии будут наказаны, сообщает РИА «Новости».
Путин встретился с кемеровчанами в здании судмедэкспертизы, куда их привел мэр города Илья Середюк, чтобы сверить списки погибших в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Глава государства призвал взволнованных граждан не сомневаться в официальных данных по числу погибших и пообещал, что все виновные в трагедии будут наказаны, «несмотря на должности и звания».
Первым делом насчет случившегося пожара президент строго спросил с мэра. «Как вы допустили принятие таких решений по этому зданию? — возмутился Путин. — Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена».
Путин также навестил в областной больнице пострадавших при пожаре, сообщает kremlin.ru. Президент пообщался, в частности, с 18-летним Иваном Заварзиным. Молодой человек при пожаре выпрыгнул с четвертого этажа. Также глава государства встретился с 35-летним Андреем Сергеевым, 21-летним Александром Калачевым и 42-летним Николаем Лобиковым, которые помогали эвакуировать людей из торгового центра в первые минуты пожара.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, в огне погибли 64 человека, в том числе много детей. Вероятнее всего, губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, не приехавшего своевременно на место пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в ближайшее время ждет отставка. Прибывший на место трагедии Путин назвал причиной пожара «преступную халатность и разгильдяйство».