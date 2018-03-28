Лгавший о сотнях погибших в Кемерове пранкер назвал это «сатисфакцией»

21:23 28 марта 2018 0

Евгений Вольнов заявил, что перед ним виноваты все граждане РФ Фото: скриншот видео

Украинский пранкер Евгений Вольнов, распространявший ложную информацию о количестве погибших при пожаре в Кемерове, назвал свой поступок местью россиянам. Он также заявил, что знает кемеровчан, грозивших «убивать хохлов».

Украинец рассказал, что не скрывается от следствия. «Зачем мне скрываться от Следственного комитета, если законодательство Российской Федерации ко мне никакого отношения не имеет? Естественно, я не в России, у меня есть мозги», — заявил он радиостанции «Говорит Москва».

«Для меня это скорее сатисфакция. Может для вас это виртуально, но я потерял близких мне людей от российского оружия. И виноват в этом каждый гражданин России в равной мере», — заключил пранкер. По собственному признанию, он не получил никакой коммерческой выгоды от своих действий, а целью его было «показать, кем являются россияне на самом деле — людьми готовыми наживаться на смертях детей, я имею в виду откаты и всё остальное».

Напомним, украинский пранкер Евгений Вольнов ранее опубликовал на своем youtube-канале видеоролик «Кемеровские морги переполнены после пожара в ТЦ „Зимняя вишня“», в котором он под видом сотрудника МЧС звонит работникам кемеровских моргов. Во время разговора он сообщает о якобы трехстах погибших в результате пожара. Позже в Следственном комитете России сообщили, что в отношении Вольнова завели уголовное дело.