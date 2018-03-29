Основной акционер «Ямал СПГ» поддержит ямальских аборигенов

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон дополнили существующее соглашение о сотрудничестве. Согласно внесенным дополнениям самый крупный независимый производитель газа в России профинансирует ряд социальных программ в округе в 2018 году, сообщили в пресс-службе компании «НОВАТЭК».
В приоритете будут проекты, направленные на поддержку и развитие коренного населения Ямала. Также особое внимание решено уделить экологии, благотворительности и молодежным проектам в области культуры, спорта, технического развития и среднего специального образования. География социальных проектов охватывает сельские районы и города северо-востока Ямала. В Новом Уренгое за счет средств компании достроят детско-юношескую спортивную школу. Получат средства для развития экологических проектов в Ямальском районе. Часть средств пойдет на поддержку деятельности благотворительных фондов, специализирующихся на работе с коренным населением Ямала.
На Ямале традиционно компании топливно-энергетического комплекса заключают с правительством округа и муниципалитетами соглашения о сотрудничестве. Такие соглашения помогают властям развивать социальную сферу в регионах присутствия нефтегазовых компаний не только за счет бюджетных средств.
ПАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый производитель природного газа в России. Добыча газа компанией осуществляется на лицензионных участках, расположенных преимущественно в ЯНАО. Компания является основным акционером ОАО «Ямал СПГ», который управляет морским портом и аэропортом Сабетта на полуострове Ямал. Следующий проект завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», который будет построен на полуострове Гыдан, на другой стороне Обской губы, проходит стадию проектировки.