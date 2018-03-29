Мессенджер Telegram перестал работать днем в четверг, 29 марта. Тревогу забили пользователи не только в России, но и за рубежом. В официальном аккаунте мессенджера в «Твиттере» пояснили, что изучают проблему.
«На данный момент наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы с подключением. Мы изучаем эту проблему и надеемся вскоре вернуться к работе», — говорится в сообщении. При этом сбои в работе Telegram обсуждают пользователи по всему миру. Они отмечают, что у мессенджера масштабные проблемы. «Уже заблокировали?.. Он глобально прилег, вебморда лежит даже… Центральная Раша не работает, оффлайн… Дуров, верни Telegram!» — пишут пользователи. Сайт downdetector сообщает, что на проблемы в работе жалуются пользователи из России, Италии, Украины, Германии и Марокко.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров ответил на угрозу Роскомнадзора заблокировать мессенджер. «Telegram продолжит отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни», — заявил Дуров. При этом он назвал уникальным штраф, который получил Telegram за отказ работать с ФСБ. За отказ предоставлять личные данные пользователей Дурова оштрафовали на 800 тысяч рублей.