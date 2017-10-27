Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Россия — это единственная в мире страна, в которой мессенджер оштрафовали за отказ предоставить личные данные пользователей. Пост об этом Дуров опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».
«Только в России Telegram был оштрафован за непредоставление ключей шифрования сообщений. Это единственный подобный прецедент за 4 года работы Telegram на глобальном рынке», — заявил Дуров.
Программист подчеркнул, что Telegram во всем мире, в том числе в России, обрабатывает запросы на удаление незаконного контента, например, пропаганду терроризма и детскую порнографию. «Вместе с тем ни в одной стране мы не выдаем личные данные пользователей государственным органам», — отметил основатель Telegram и «ВКонтакте».
Это сообщение Дуров написал в ответ на слова советника президента РФ по вопросам развития интернета Германа Клименко. Следуя сообщению ТАСС, Клименко заявил, что Telegram сотрудничает с властями других стран, а с российскими — нет. Поэтому России надо быть более требовательной относительно исполнения российских законов иностранными компаниями.
Ранее Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ информацию о переписке, пишет «Федеральное агентство новостей». После этого Дуров нанял юристов «Агоры» для обжалования решения суда. 26 октября адвокат организации Рамиль Ахметгалиев подал жалобу на постановление об административном нарушении, отмечает агентство Nation News.