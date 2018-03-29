Посол США сделал заявление об аресте российских активов

Посол США в России Джон Хантсман не исключил ареста российских активов в Соединенных Штатах из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. При этом дипломат надеется, что к таким мерам Вашингтон не прибегнет.
На вопрос, возможен ли арест российских активов в США, Хантсман ответил: «Конечно, это возможно». Его цитирует телеканал «РБК». «Я боюсь, что у нас не будет нормальных отношений, пока мы не сможем конструктивно решить некоторые проблемы, стоящие перед нами», — подчеркнул дипломат. Хантсман при этом выразил уверенность, что «в какой-то момент» отношения между странами стабилизируются, уточняет RT.
Ранее ряд европейских стран, в том числе Франция, Германия, а также Польша, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, США и Канада решили выслать 150 российских дипломатов из-за дела об отравлении в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. МИД России предупредил, что этот недружественный шаг не останется без внимания, российская сторона готовит зеркальные меры, напоминает «Федеральное агентство новостей».