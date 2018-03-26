Москва ответит зеркально в случае высылки своих дипломатов странами Евросоюза

07:18 26 марта 2018 0

Одиннадцать стран готовы выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери ФОТО: Flickr, Nikita Dezhurny

Москве придется ответить зеркально в случае выдворения российских дипломатов из стран Евросоюза. Об этом сообщил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

В пятницу, 23 марта, был отозван посол ЕС в России Маркус Эдерер. Другие государства могут заявить о своем решении уже сегодня. Выслать дипломатов готовы одиннадцать стран: Франция, Польша, Германия, Эстония, Литва, Нидерланды, Чехия, Болгария, Ирландия и Дания, передают «Известия».

Высылка российских дипломатов связана с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания обвинила Россию в причастности к происшествию несмотря на отсутствие каких-либо доказательств. В свою очередь, солидарность Лондону выразили некоторые страны Евросоюза.

Косачев отметил, что любое такое решение будет зеркально встречено российской стороной. «Каждый наш оппонент должен четко понимать: такие решения он принимает не в отношении только численности российского дипперсонала в стране, но в отношении общей численности своей диппредставленности», — добавил он. Отмечается, что источники в МИД России подтвердили, что Москва будет вынуждена следовать принципу зеркальных мер при такой ситуации.

Несмотря на сложность развития событий, британский специалист по РФ из Университета Бирмингема Филип Хансон считает, что отношения между Москвой и европейскими странами смогут наладиться в течение двух лет. Но он также отметил, что наладить взаимодействие с Лондоном намного сложнее и на это потребуется значительно больше времени.