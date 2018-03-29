Установлен очаг возгорания в кемеровском торговом центре

Стали известны предварительные результаты пожарно-технической экспертизы в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Представители МЧС рассказали, что очаг возгорания находился в скрытой полости между этажами.
По предварительным данным, возгорание произошло в межэтажном пространстве, где проходил силовой кабель, пишет «РБК» со ссылкой на сотрудника ГУ МЧС по Кемеровской области. «Очаг первичного термического воздействия находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами ТЦ в районе батутного центра», — рассказал источник в ведомстве. При этом огонь распространялся по направлению вверх от первоначального очага, площадь пожара быстро увеличивалась за счет внутренних вихревых потоков.
Сейчас на экспертизу также отправлены около 100 предметов, в том числе «остатки поролоновых шариков из детского бассейна, элементы утеплителя, фрагменты внутренней отделки». Предполагается, что эти материалы не соответствуют госстандартам, утвержденным в России.
Напомним, 25 марта в кемеровском ТРК «Зимняя Вишня» произошел пожар. Возгорание случилось на четвёртом этаже. Огонь распространился стремительно, в результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.