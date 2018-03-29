20:01 29 марта 2018 0

Ошибков совершил ошибку Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени вынесен приговор бывшему проректору Тюменского индустриального университета (ТИУ) Александру Ошибкову и заместителю гендиректора компании «М-Групп» Алексею Феодорову. Центральный районный суд признал их виновными в многомиллионных хищениях, которые осуществлялись под эгидой деятельности университета. Ошибкову назначено шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Феодоров осужден на четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Тюменской области. Отмечается, что оба фигуранта полностью признали вину.

В деле рассмотрели три аферы экс-проректора, которые которые он провернул с 2014 по 2016 годы. Суть первой схемы заключалась в том, что Ошибков фиктивно трудоустроил подругу жены и двух своих сотрудниц в экспериментальное структурное подразделение университета. После этого он дал указание одной из них ежемесячно премировать несуществующих сотрудников. Деньги переводились на банковскую карту, обналичивались и уходили в карман Ошибкова. С 2015 по 2016 год таким образом было похищено более двух млн рублей.

Во второй серой схеме участвовал замгендиректора «М-Групп» Феодоров. По данным следствия, в 2016 году компания «НИПИ Нефтегазпроект» (учредителем является университет) должна была выполнять проектные работы для вуза. Зная это, Ошибков от имени университета заключил фиктивный договор с «М-Групп» на аналогичные работы. Фактически ничего сделано не было, зато со счета ТИУ ушло более десяти млн рублей, девять из которых взял Ошибков.

1/3 Молодой проректор сумел вывести из университета почти двести миллионов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Третий эпизод является самым крупным мошенничеством в проректорской биографии Ошибкова. С 2014 года он был главой ООО «Тюменская буровая компания», у которой появились многомиллионные долги, в том числе перед «НИПИ Нефтегазпроект». Чтобы спасти компанию от банкротства, он решил провернуть фиктивную сделку по продаже мобильной буровой установки стоимостью в 169 млн рублей. Был объявлен аукцион на покупку, только в нем приняла участие одна компания, представляющая интересы осужденного. В результате сделка была оформлена, а установка осталась во владении «Буровой компании».