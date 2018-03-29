Дома и на рабочем месте главы Щучанского района Курганской области Петра Чикишева прошли обыски. Эту информацию «URA.RU» подтвердил сам Чикишев.
Он рассказал, что оперативники из ФСБ и регионального следственного комитета пришли к нему рано утром. По данным Чикишева, он не является главным фигурантом дела о хищениях бюджетных средств во время ремонта социальных объектов в городе Щучье. «Мне поставили в вину, что я дружу с ним и могу влиять на следствие», — отметил Чикишев. Имя фигуранта он не стал называть корреспонденту агентства, отметив лишь, что дело касается событий 2015 года. По словам главы района, у него были изъяты два ноутбука, ключи от двух автомобилей и «гробовые» деньги, которые хранились в банке из-под кофе.
Затем оперативники отправились в рабочий кабинет Чикишева, где также искали документы. «После всего я собрал своих сотрудников, все им рассказал, чтобы не было слухов и домыслов», — говорит Чикишев. Он отмечает, что был не готов к такому обороту событий и до сих пор пребывает в шоке от произошедшего.
В городе Щучье расположен завод по уничтожению химоружия. Во время его строительства и работы в инфраструктуру города вкладывались значительные средства.