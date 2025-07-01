В восьми районах Крыма ввели режим ЧС

В восьми районах полуострова Крым в связи с частичной потерей урожая сельскохозяйственных культур из-за засухи введен режим ЧС. Соответствующий указ подписал глава Республики Сергей Аксенов.
«В восьми районах Республики Крым введен режим природной чрезвычайной ситуации регионального характера из-за засухи», — сообщил Аксенов в своем telegram-канале, указ опубликован на официальном сайте главы региона. В документе указаны границы зоны ЧС, которая охватывает муниципальные образования: Джанкойский, Красногвардейский, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский, Черноморский, Симферопольский и Красноперекопский районы.
Весной 2025 года на территории Крыма уже вводился режим чрезвычайной ситуации из-за аномальных заморозков, которые также нанесли ущерб сельскому хозяйству ряда районов, включая Нижнегорский, Красногвардейский и Первомайский. Тогда пострадавшим муниципалитетам поручили принять экстренные меры для ликвидации последствий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.