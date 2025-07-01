В восьми районах Крыма ввели режим ЧС

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В отдельных районах Крыма введен режим ЧС из-за засухи
В отдельных районах Крыма введен режим ЧС из-за засухи Фото:

В восьми районах полуострова Крым в связи с частичной потерей урожая сельскохозяйственных культур из-за засухи введен режим ЧС. Соответствующий указ подписал глава Республики Сергей Аксенов.

«В восьми районах Республики Крым введен режим природной чрезвычайной ситуации регионального характера из-за засухи», — сообщил Аксенов в своем telegram-канале, указ опубликован на официальном сайте главы региона. В документе указаны границы зоны ЧС, которая охватывает муниципальные образования: Джанкойский, Красногвардейский, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский, Черноморский, Симферопольский и Красноперекопский районы.

Весной 2025 года на территории Крыма уже вводился режим чрезвычайной ситуации из-за аномальных заморозков, которые также нанесли ущерб сельскому хозяйству ряда районов, включая Нижнегорский, Красногвардейский и Первомайский. Тогда пострадавшим муниципалитетам поручили принять экстренные меры для ликвидации последствий.

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В восьми районах полуострова Крым в связи с частичной потерей урожая сельскохозяйственных культур из-за засухи введен режим ЧС. Соответствующий указ подписал глава Республики Сергей Аксенов. «В восьми районах Республики Крым введен режим природной чрезвычайной ситуации регионального характера из-за засухи», — сообщил Аксенов в своем telegram-канале, указ опубликован на официальном сайте главы региона. В документе указаны границы зоны ЧС, которая охватывает муниципальные образования: Джанкойский, Красногвардейский, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский, Черноморский, Симферопольский и Красноперекопский районы. Весной 2025 года на территории Крыма уже вводился режим чрезвычайной ситуации из-за аномальных заморозков, которые также нанесли ущерб сельскому хозяйству ряда районов, включая Нижнегорский, Красногвардейский и Первомайский. Тогда пострадавшим муниципалитетам поручили принять экстренные меры для ликвидации последствий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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