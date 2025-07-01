Трамп заявил, что США следят за ситуацией в Сумской области

Американские власти внимательно следят за развитием ситуации в Сумской области Украины на фоне сообщений о возможном продвижении российских войск в регионе. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Посмотрим, что произойдет, мы следим очень пристально», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о реакции Вашингтона на продвижение ВС РФ в регионе. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее генеральный штаб ВС Украины впервые де-факто подтвердил утрату контроля над частями территорий на севере Сумской области. Оперативная карта, размещенная в официальном обзоре на странице украинского ведомства в соцсетях, показывает, что районы Водолаги, Басовка, Локня, Новенькое и Беловоды больше не контролируются ВСУ. Ранее эти территории обозначались как находящиеся под контролем Украины.
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