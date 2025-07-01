Трамп заявил, что США следят за ситуацией в Сумской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп не дал прямого ответа на вопрос о продвижении российской армии в Сумской области
Трамп не дал прямого ответа на вопрос о продвижении российской армии в Сумской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американские власти внимательно следят за развитием ситуации в Сумской области Украины на фоне сообщений о возможном продвижении российских войск в регионе. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Посмотрим, что произойдет, мы следим очень пристально», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о реакции Вашингтона на продвижение ВС РФ в регионе. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее генеральный штаб ВС Украины впервые де-факто подтвердил утрату контроля над частями территорий на севере Сумской области. Оперативная карта, размещенная в официальном обзоре на странице украинского ведомства в соцсетях, показывает, что районы Водолаги, Басовка, Локня, Новенькое и Беловоды больше не контролируются ВСУ. Ранее эти территории обозначались как находящиеся под контролем Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американские власти внимательно следят за развитием ситуации в Сумской области Украины на фоне сообщений о возможном продвижении российских войск в регионе. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. «Посмотрим, что произойдет, мы следим очень пристально», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о реакции Вашингтона на продвижение ВС РФ в регионе. Его слова приводит РИА Новости. Ранее генеральный штаб ВС Украины впервые де-факто подтвердил утрату контроля над частями территорий на севере Сумской области. Оперативная карта, размещенная в официальном обзоре на странице украинского ведомства в соцсетях, показывает, что районы Водолаги, Басовка, Локня, Новенькое и Беловоды больше не контролируются ВСУ. Ранее эти территории обозначались как находящиеся под контролем Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...