«Новости Азербайджана»: сотрудников Sputnik арестовали на четыре месяца

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Игоря Картавых и Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца
Игоря Картавых и Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца Фото:
новость из сюжета
В российское агентство Sputnik в Азербайджане нагрянули с обысками

Хатаинский районный суд города Баку избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на четыре месяца в отношении директора информационного агентства Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Их арест стал результатом операции, проведенной полицией страны в офисе медиаресурса.

«Суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении директора информационного агентства Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и сотрудника Евгения Белоусова. Решением Хатаинского районного суда они арестованы сроком на 4 месяца», — сообщает «Новости Азербайджана» в telegram-канале.

Оба фигуранта дела задержаны по обвинениям, связанным с несколькими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. В том числе по статьям 178.3.1 (мошенничество), 192.2.2 и 192.2.3 (незаконная предпринимательская деятельность) и 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (нарушение правил финансовой деятельности).

Решение о содержании под стражей было принято судом после представления уголовного дела прокуратурой. Подробности дела и обстоятельства задержания пока не раскрываются, однако ситуация привлекла внимание как местной, так и международной прессы.

Обыски и задержания в отношении руководства Sputnik Азербайджан последовали после операции полиции в офисе агентства и изъятия техники у Игоря Картавых. Ранее власти Азербайджана уже заявляли о возможном прекращении деятельности Sputnik в стране, а в феврале 2025 года МИД обеих стран обсуждали урегулирование разногласий по работе агентства. Подробнее — в сюжете URA.RU.

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Хатаинский районный суд города Баку избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на четыре месяца в отношении директора информационного агентства Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Их арест стал результатом операции, проведенной полицией страны в офисе медиаресурса. «Суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении директора информационного агентства Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и сотрудника Евгения Белоусова. Решением Хатаинского районного суда они арестованы сроком на 4 месяца», — сообщает «Новости Азербайджана» в telegram-канале. Оба фигуранта дела задержаны по обвинениям, связанным с несколькими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. В том числе по статьям 178.3.1 (мошенничество), 192.2.2 и 192.2.3 (незаконная предпринимательская деятельность) и 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (нарушение правил финансовой деятельности). Решение о содержании под стражей было принято судом после представления уголовного дела прокуратурой. Подробности дела и обстоятельства задержания пока не раскрываются, однако ситуация привлекла внимание как местной, так и международной прессы. Обыски и задержания в отношении руководства Sputnik Азербайджан последовали после операции полиции в офисе агентства и изъятия техники у Игоря Картавых. Ранее власти Азербайджана уже заявляли о возможном прекращении деятельности Sputnik в стране, а в феврале 2025 года МИД обеих стран обсуждали урегулирование разногласий по работе агентства. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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