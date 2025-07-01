Мишустин рассказал о новой семейной выплате для россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержки российских семей, нацеленных на улучшение их благосостояния. С 2026 года появится новая выплата для семей. Об этом сообщает Правительство РФ.
«С июня 2026 года появится новая ежегодная семейная выплата», — говорится в официальном telegram-канале Правительства. Она предназначена для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей, если их доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума на каждого члена семьи. Суть выплаты заключается в снижении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для соответствующих семей до 6%. Разница между стандартной ставкой и льготной будет возвращаться семье в виде денежной выплаты.
Также с 2025 года в России вдвое увеличены стандартные налоговые вычеты на второго и последующих детей. Теперь семьи могут сэкономить до 25 тысяч рублей в год благодаря этим изменениям. Михаил Мишустин поручил Министерству труда и Социальному фонду заранее отладить все процессы и доработать информационные системы. Главная задача — сделать процедуру получения выплаты максимально понятной и доступной для всех семей, чтобы избежать возможных сбоев.
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