Мишустин рассказал о новой семейной выплате для россиян

С июня 2026 года часть российских семей получит новую выплату
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выплата предназначена для работающих родителей
Выплата предназначена для работающих родителей Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержки российских семей, нацеленных на улучшение их благосостояния. С 2026 года появится новая выплата для семей. Об этом сообщает Правительство РФ.

«С июня 2026 года появится новая ежегодная семейная выплата», — говорится в официальном telegram-канале Правительства. Она предназначена для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей, если их доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума на каждого члена семьи. Суть выплаты заключается в снижении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для соответствующих семей до 6%. Разница между стандартной ставкой и льготной будет возвращаться семье в виде денежной выплаты.

Также с 2025 года в России вдвое увеличены стандартные налоговые вычеты на второго и последующих детей. Теперь семьи могут сэкономить до 25 тысяч рублей в год благодаря этим изменениям. Михаил Мишустин поручил Министерству труда и Социальному фонду заранее отладить все процессы и доработать информационные системы. Главная задача — сделать процедуру получения выплаты максимально понятной и доступной для всех семей, чтобы избежать возможных сбоев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержки российских семей, нацеленных на улучшение их благосостояния. С 2026 года появится новая выплата для семей. Об этом сообщает Правительство РФ. «С июня 2026 года появится новая ежегодная семейная выплата», — говорится в официальном telegram-канале Правительства. Она предназначена для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей, если их доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума на каждого члена семьи. Суть выплаты заключается в снижении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для соответствующих семей до 6%. Разница между стандартной ставкой и льготной будет возвращаться семье в виде денежной выплаты. Также с 2025 года в России вдвое увеличены стандартные налоговые вычеты на второго и последующих детей. Теперь семьи могут сэкономить до 25 тысяч рублей в год благодаря этим изменениям. Михаил Мишустин поручил Министерству труда и Социальному фонду заранее отладить все процессы и доработать информационные системы. Главная задача — сделать процедуру получения выплаты максимально понятной и доступной для всех семей, чтобы избежать возможных сбоев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...