{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 71,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 марта 2018
11:50  30 марта 2018 1

Кофе признали смертельно опасным

Интервью с Еленой Лукониной. Nespresso. Екатеринбург, кофе в стакане
Теперь на стаканчиках кофе должны появиться грозные надписиФото: Анна Майорова © URA.RU

Калифорнийский суд обязал производителей кофе предупреждать об опасности их продукта. Компаниям грозит разорение после процесса, который длился восемь лет, зато жители штата могут стать миллионерами.

За то, что производители кофе сразу не признали опасность своего продукта, они теперь обязаны выплатить компенсацию каждому жителю Калифорнии, посчитали юристы. Ее размер может достигать семи миллионов долларов на человека, сообщает телеканал 360.

Процесс длился восемь лет. Его инициаторами стали общественники из Совета по образованию и исследованию токсичных веществ. Им удалось доказать, что выделяемый зернами кофе при варке акриламид может вызывать рак. Производители пытались защититься, поясняя, что в напитке содержится незначительное количество этого вещества, но суд счел их доводы неубедительными.

Среди ответчиков, в отношении которых подавался иск, Starbucks, сеть супермаркетов 7-Eleven и автозаправки BP. Все они обязаны теперь печатать на стаканчиках кофе предупреждения по аналогии с тем, как это делается на сигаретных пачках.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров