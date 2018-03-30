Кофе признали смертельно опасным

11:50 30 марта 2018 1

Теперь на стаканчиках кофе должны появиться грозные надписи Фото: Анна Майорова © URA.RU

Калифорнийский суд обязал производителей кофе предупреждать об опасности их продукта. Компаниям грозит разорение после процесса, который длился восемь лет, зато жители штата могут стать миллионерами.

За то, что производители кофе сразу не признали опасность своего продукта, они теперь обязаны выплатить компенсацию каждому жителю Калифорнии, посчитали юристы. Ее размер может достигать семи миллионов долларов на человека, сообщает телеканал 360.

Процесс длился восемь лет. Его инициаторами стали общественники из Совета по образованию и исследованию токсичных веществ. Им удалось доказать, что выделяемый зернами кофе при варке акриламид может вызывать рак. Производители пытались защититься, поясняя, что в напитке содержится незначительное количество этого вещества, но суд счел их доводы неубедительными.

Среди ответчиков, в отношении которых подавался иск, Starbucks, сеть супермаркетов 7-Eleven и автозаправки BP. Все они обязаны теперь печатать на стаканчиках кофе предупреждения по аналогии с тем, как это делается на сигаретных пачках.