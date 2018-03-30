В Прикамье покончила с собой чемпионка России по санному спорту

Последний снимок девушки, размещенный на ее странице
В городе Чусовом в Пермском крае покончил с собой лидер Кубка России по санному спорту среди девушек. Обстоятельства гибели юной спортсменки сейчас устанавливаются.
В соцсети знакомые девушки пишут, что спортсменка часто жаловалась на то, что ей нравится мальчик, но он совершенно ее не замечает. По мнению друзей погибших, это и стало причиной трагедии. В следственном управлении СКР по Пермскому краю по поводу гибели девушки проводят проверку.
Знакомые не верят, что девушка умерла вследствие самоубийства