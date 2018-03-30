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30 марта 2018
14:00  30 марта 2018 4

Брата украинского пранкера, лгавшего о жертвах пожара в Кемерово, поймали на продаже детского порно

Брат пранкера считает, что его привлекают к ответственности из-за ВольноваФото: Евгений Вольнов, Instagram
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Брата украинского пранкера Евгения Вольнова, запустившего лживую информацию о сотнях жертв в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», поймали на продаже порнографических видеозаписей с несовершеннолетними. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

У двоюродного брата Вольнова, которого зовут Стас Кувиков, прошли обыски, во время которых следователи изъяли жесткие диски с порнографическими материалами, на которых присутствуют несовершеннолетние. Сейчас следователи проводят по этому поводу проверку и решают вопрос о переводе Кувикова в статус подозреваемого. По информации Mash, Кувиков поддерживает связь со своим братом и считает, что его привлекают к уголовной ответственности из-за Вольнова.

Ранее против Евгения Вольнова возбудили уголовное дело за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Как писало «URA.RU», украинский пранкер намеренно распространил ложные сведения о «сотнях жертв» пожара в ТЦ Кемерова в качестве «сатисфакции» и «мести всем россиянам». Суд заочно арестовал Вольнова. Служба безопасности Украины отказалась выдать его России, сообщала «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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