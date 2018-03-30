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30 марта 2018
14:35  30 марта 2018 0

«Прекрасную няню» Заворотнюк не узнали поклонники. «Похожа на Бабкину!» ФОТО

Подписчики посчитали, что фотографы «состарили» актрисуФото: Анастасия Заворотнюк, Instagram

Фанаты не узнали актрису Анастасию Заворотнюк, известную по одной из главных ролей в сериале «Моя прекрасная няня». Артистка сфотографировалась для обложки модного журнала и разместила снимок на своей странице в Instagram.

В подписи к посту Заворотнюк поблагодарила команду журнала за «прекрасную совместную работу», однако подписчики артистки неоднозначно оценили фотографию. Одни отметили неудачный ракурс, другие — схожесть с 68-летней певицей Надеждой Бабкиной. «Вы в жизни сто раз красивее, здесь не очень они старались… Добавили возраст вам… Как-то неудачно, один глаз закрыт… Из-за ракурса сначала подумала, что это Надежда Бабкина… Испортили человека на фото. Видимо, завистники… Вначале подумала, что Бабкина», — прокомментировали снимок пользователи соцсети.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Анастасия Заворотнюк попала в базу данных украинского сайта «Миротворец». Причиной стали гастроли на Крымском полуострове.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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