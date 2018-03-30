На Урале десятки сотрудников автошколы остались без годовой зарплаты

16:47 30 марта 2018 0

Люди не могут получить свои деньги Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Восемьдесят три сотрудника автошколы «Свердловский ЦППК» около года не могут получить зарплату после увольнения. Сумма долга составляет более 6,5 млн рублей. Об этом «URA.RU» рассказали бывшие работники предприятия.

Автошкола «Свердловский ЦППК» работала в Екатеринбурге и имела несколько филиалов в муниципалитетах Свердловской области. В марте 2017 года Минтранспорта, к которому она относится, признало учреждение нерентабельным. На предприятии был назначен ликвидатор — человек, который урегулирует дела закрывающейся компании. Этот пост занял юрист Павел Тепляков. До марта 2018 года он должен был решить все вопросы автошколы.

«Он мог назначить себе команду, вместо этого работает один. В итоге в октябре 2017 года уволились последние сотрудники. До этого несколько месяцев люди работали бесплатно, потому что не могли найти альтернативу. В итоге людям должны годовые оклады. Общая задолженность перед всеми сотрудниками составляет 6,5 миллиона рублей. А стоимость активов автошколы 16,5 миллиона. Ничего не выставлено на продажу, год прошел. Обращения в прокуратуру и суд ни к чему не привели. Денег мы так и не получили», — сообщила «URA.RU» бывший замдиректора по административно-кадровой работе Марина Мягкова.

Председатель ликвидационной комиссии Павел Тепляков в беседе с «URA.RU» сообщил, что не может продать имущество автошколы, потому что расчетные счета компании заблокированы судебными приставами. Это произошло после того, как летом прошлого года бывшие сотрудники автошколы обратились в суд, чтобы отсудить деньги.

«Суд встал на их сторону: судебные приставы заблокировали счета компании. Люди сами же себе хуже сделали. В итоге я вместо того, чтобы выполнять свою работу, вынужден разбираться с приставами. Людей дополнительных я не нанимаю, потому что им нечем платить. У меня у самого около 400 тысяч зарплаты не выплачено. Я сам взялся за этот проект, потому что интересно было побыть ликвидатором. Но как только я выплачу людям зарплату — уйду. На предприятии висит неуплата налогов на 50 миллионов рублей, работа неблагодарная», — рассказал «URA.RU» Тепляков. По словам ликвидатора, ему удалось убедить приставов разблокировать несколько счетов. Выплаты людям должны начаться 5 апреля.